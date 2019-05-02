، تنديد أممي بقصف روسيا والنظام للمدنيين في شمال غرب سوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مومسيس" وصفه بأنه الأسوأ منذ 15 شهرًا

ندّد منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "بانوس مومسيس"، اليوم (الخميس)، بقصف المدارس والمنشآت الصحية والمناطق السكنية في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

ونسبت "رويترز" لـ"مومسيس" قوله في جنيف: "لدينا معلومات بأن منشآت تعليمية ومنشآت صحية ومناطق سكنية تتعرّض للقصف من طائرات هليكوبتر ومقاتلات".

وأضاف: "إن القصف بالبراميل هو أسوأ ما شهدناه منذ 15 شهرًا على الأقل".

وكانت مصادر قد بيّنت في وقت سابق، اليوم، أن قوات روسية وسورية كثّفت الضربات الجوية والقصف في شمال غرب سوريا خلال الليل، في أعنف هجوم منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا.