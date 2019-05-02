، "العمرو" يرعى الحفل السنوي لمركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتخريج عددٍ من الدورات التخصصية والتأهيلية

رعا قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو؛ الحفل السنوي لمركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي بجدة لعام ١٤٤٠هـ؛ وذلك بتخريج العديد من الدورات في مجالات تخصصية وتأهيلية مختلفة للضباط وضباط الصف ودورة الفرد الأساسي.

وبدأ برنامج الحفل بكلمة قائد مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي العميد الركن سعيد بن عبدالله القرني، الذي رحّب براعي الحفل والضيوف، مشيرًا في كلمته إلى ما ينعم به الوطن رفاءً وبناءً وتطورًا في شتى مجالات التنمية، كما أشاد بالخريجين انضباطًا وأداءً خلال دراستهم بالمركز والمدرسة، وما تلقَّوه من تعليم وتدريب في العلوم العسكرية، وما اكتسبوه من مهاراتٍ تعزّز من جاهزيتهم وقدراتهم في وحداتهم القتالية والميدانية.

وأضاف العميد القرني أن دعم قائد قوات الدفاع الجوي والسياسات التعليمية والتدريبية لقوات الدفاع الجوي؛ يمثّل بوصلة التوجيه في التحسين والتطوير والتجديد والتجوير في هذا المرفق التعليمي والتدريبي.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل؛ حيث بدأ العرض العسكري يتقدمه علم الدولة، وتخلل هذا العرض العديد من الحركات والتشكيلات بالسلاح عكست مستوى المهارة والإتقان وفن العروض العسكرية التي يتمتع بها الخريجون، بعد ذلك أعلن ركن تعليم المركز والمدرسة المكلف المقدم سلطان بن عبدالعزبز الجهني؛ النتائج النهائية العامة لجميع الدورات، والاستئذان من راعي الحفل بتسليم الشهادات والجوائز لأوائل الخريجين، بجانب دروع التميز لأنشطة أجنحة وأقسام المركز والمدرسة وتكريم المتميزين من الضباط والأفراد.