انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تنقذ سفينة نفط إيرانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 05:52 مساءً - أعلنت السلطات الأمنیة السعودية، اليوم الخميس، إنقاذ سفينة نفط إيرانية قرب ميناء جدة، كانت تقل على متنها 26 شخصاً من إيران وبنغلادش.

وقال المتحدث باسم المدیریة العامة لحرس الحدود السعودي لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن قبطان السفينة طلب المساعدة لوجود عطل في المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليها.

وبحسب تحليل معلومات السفينة "هابينس 1" فإنها كانت تحمل العلم الإيراني، وتقل 26 بحاراً، بينهم 24 من الجنسية الإيرانية واثنان من بنغلادش.

وأضاف أن المملكة تلقت طلباً رسمياً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة.

وأشار إلى أن البيانات أوضحت أن الناقلة كانت تحمل مواد نفطية، جنوب غربي میناء جدة الإسلامي، بمسافة 70 ميلاً بحرياً.

Advertisements

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، عن شركة ناقلات النفط الوطنية قولها إن تعطل الناقلة لم يسفر عن أي تسرب للخام.

وأكدت شركة ناقلات النفط الإيرانية عدم وجود أي تسرب للنفط في المياه، "على الرغم من فشل المحرك وفقدان السيطرة.. السفينة الآن آمنة".

وكانت الناقلة اتجهت قبل يومين إلى قناة السويس، إلا أن عطلاً فنياً في المحركات تسبب بمنع الإبحار نحوها.

ونتيجة ذلك اتجهت إلى ميناء جدة لكونه الأقرب إليها، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الرياض وطهران متوترة جداً؛ على خلفية التوسع الإيراني في المنطقة، والذي تقول السعودية إنه يشكل خطراً عليها.