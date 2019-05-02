شكرا لقرائتكم خطوتان فقط لإيصال الخدمة الكهربائية خلال ٩ أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-02 خطوتان فقط لإيصال الخدمة الكهربائية خلال ٩ أيام متابعات الخليج 365 -الرياض كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن خدمة “برق” التي تُسهل الحصول على الخدمة الكهربائية خلال 9 أيام فقط، وذلك عبر خطوتين للاشتراك بها. وقالت الشركة: إن هذه الخدمة مخصصة لقطاع الأعمال فقط. اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية ويتطلب استكمال تنفيذ طلبات خدمة الكهرباء إرفاق بعض المستندات واستيفاء بعض الإجراءات، وذلك وفقاً لنوعية الخدمة المطلوبة والتي يتم الحصول عليها بعد تعبئة نموذج طلب الخدمة المتاح في الموقع الإلكتروني للشركة، أو بمكاتب خدمات المشتركين. Advertisements إطلاق الخدمة الكهربائية ويتم إطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة بعد اكتمال أعمال التنفيذ وقيام طالب الخدمة بإحضار شهادة إتمام البناء (شهادة السماح من الجهة المعنية) مع مراعاة جمع استهلاك العدادات المغذية للوحدة الواحدة أو المحلات التجارية أو المكاتب المفتوحة على بعضها بدون فواصل في فاتورة مجمعة واحدة.









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