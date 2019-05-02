طقس رمضان .. شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً وأمطار على هذه المناطق

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم تقريراً عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ .

وبين التقرير ، أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداء من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م ، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى ، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى ، ويتركز الهطول المطري لشهر مايو على المنطقة الغربية خاصة المرتفعات منها ، والمنطقة الجنوبية .

كما تُشير التوقعات إلى احتمالية أن تسجل درجات الحرارة السطحية حول المعدل في معظم مناطق المملكة فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة ، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها .

وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة يتصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال ليلاً ، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ، ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .

وتشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل ، فيما تشير تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبيا ليلاً ، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

في حين تشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.