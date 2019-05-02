ميليشيات الحوثي تحول مستودعات الغذاء إلى مخازن أسلحة

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تتوقف جرائم الحوثي عند القتل والترويع فحسب بل تمتد إلى نهب المساعدات الغذائية والصحية وإعادة بيعها لليمنيين بأسعار باهظة.

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وفي الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون في المناطق التي اغتصبها الانقلابيون من نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، يستولي الحوثيون على مستودعات الغذاء ويحولونها إلى مخازن للأسلحة.

ويستخدم الحوثيون المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات كذلك لمخازن الأسلحة للتمويه على قوات التحالف.

وقال الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في مؤتمر صحفي له اليوم إن ميليشيات الحوثي استولت على أحد المستودعات وحولته إلى مخزن أسلحة.