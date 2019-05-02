تكوين القادة يزف 50 خريجة من منسوبات مبادرة ركين لتمكين القيادات النسائية

2019-05-02

متابعات الخليج 365- رائد الزهراني-الرياض

يحتفي مركز تكوين القادة برعاية الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حرم أمير منطقة الرياض، بتخريج منسوبات مبادرة ركين لتمكين القيادات النسائية التنفيذية في القطاع الثالث التطوعي والخيري وذلك في 8 مايو المقبل.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدراتهن القيادية المحركة للمنشآت الخيرية باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمنشأة وذلك تحقيقاً لرؤية 2030م في رفع الناتج المحلي من القطاع الثالث.

واستمر مشروع ركين لتمكين القيادات النسائية والتنفيذية، لمدة ثلاثة أشهر عمل من خلالها على تعزيز المحاور الرئيسية والتمكين من القدرات القيادية، كما يميز مشروع ركين تنوع وسائل التدريب والتركيز على الممارسة ودراسة الحالة والألعاب القيادية التي تعمل على ترسيخ المعلومة العلمية المجردة وتحويلها لواقع يعايشه القائد ويستشعره.

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وهنأت الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان، مركز تكوين القادة بتخريج كوكبة من القيادات الشابة في إدارة مؤسسات المجال الخيري، كونها مخرجاً لمبادرة ركين للتمكين القيادي التي تميزت بتحكيم معايير الجودة وبناء محتوى علمي ومهاري محلي يتكامل مع قيمنا الراسخة، تحقيقاً لرؤية المملكة التي تركز على الاستثمار في الشباب ورفع مستوى تأهيلهم للمراكز القيادية ورفع قدرتهم على المشاركة التنموية.

من جانبها أكدت نسرين الرديني أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها لاهتمامها بالتدريب النوعي الموجه للقيادات النسائية التنفيذية والصف الثاني في القطاع الخيري، وما تحقق منها من تعميق العلاقات والتشبيك الذي نتج عنه بين القائدات والمنشآت الخيرية والتعاون في تقديم المبادرات التنموية، وتصميم 47 مشروعاً تنموياً يخدم المنشآت الخيرية، والأهم بالتوريث القيادي من خلال التعايش مع القيادات الوطنية مستشارات المشروع وحثهم على العمل الدؤوب لتطوير أعمالهم ليتواكب مع رؤية 2030 والتي تعبر عن احتياج الوطن والتي تحقق تقدمه.

كما التحق بالمشروع 50 قائدة من 29 منشأة خيرية متنوعة التخصصات والمجالات؛ ما أثرى التعلم والنمو لدى الجميع أثناء التدريب والتطوير ولا سيما أن مقدمي البرامج التدريبية نخبة وكبار مستشاري التدريب لهم العمق العلمي والخبرة الميدانية، وصحب المشروع نخبة من المستشارين والمستشارات ما أصبغه بصبغة الخبرة القيادية.

وثمن المركز جهود الأميرة نورة بنت محمد لرعايتها واهتمامها بمبادرة ركين لتمكين القيادات النسائية في القطاع الثالث التطوعي والخيري، كونها رائدة في العمل التنموي والخيري وسباقة إليه لتمثل قدوة نسائية وأنموذجاً ً في العناية بالعمل الخيري وتطويره وتمكين القيادات النسائية في مجاله.