فيديو.. نقل رجال البشير للسجن بشاحنات المواشي

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقلت السلطات السودانية عدداً من الأشخاص التابعين لنظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى السجن في عدد من شاحنات نقل المواشي.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الشاحنات تحمل أشخاصاً يجلسون في الخلف يتم نقلهم وسط حراسة أمنية مشددة، فيما تسابق الأهالي في قذفهم بالحجارة وإلقاء التراب عليهم.

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ولم تفلح محاولات رجال الأمن في حماية المعتقلين من بطش الأهالي الذين حاولوا قطع الطريق أمام الشاحنات.

وقال بعض المغردين إن الرئيس عمر البشير كان من بين الذين تم نقلهم في الشاحنات، لكن لا توجد معلومات تؤكد ذلك خاصة وأن نقل البشير سيحتاج إلى ترتيبات أمنية أكثر تعقيداً لضمان حمايته من بطش الثوار، وكذلك لضمان عدم قيام أتباعه بمساعدته على الفرار أو تخليصه من يد رجال الأمن.

وقبل أيام نُقل البشير إلى سجن كوبر أحد أقدم سجون الخرطوم ولا يُعلم بعد هل لا يزال في السجن أم نُقل إلى مقر آخر.



