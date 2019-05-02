الان تتابع رصد 16 مخالفة في 27 منشأة سياحية بتبوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبوك - الخليج 365:
نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، عدداً من الجولات الرقابية في محافظتي الوجه وأملج، ضمن استعدادت الفرع لموسم الصيف والوقوف على جاهزية منشآت قطاع الإيواء السياحي في المنطقة والتأكد على تقديم مستوى خدمة متميز للزوار.
وضمن خطة الرقابة المعدة لتغطية المنطقة والمحافظات التابعة لها، تم رصد 16 مخالفة على 27 منشآة سياحية، حيث شملت المخالفات؛ انتهاء تراخيص، وعدم تعليق الرخص، ومزاولة النشاط قبل الترخيص، والتأكيد على الأسعار ووضعها في مكان بارز والتركيز على رفع مستوى نظافة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، الدكتور مبروك الشليبي: “إن هذه الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى النظافة”. مشيداً بحرص شركاء الهيئة من المستثمرين والمشغلين على تقديم أرقى الخدمات والتزامهم بالأنظمة والتعليمات.
وأشار الشليبي إلى أن سياحة تبوك قامت بإعداد خطة رقابية شاملة لكافة محافظات المنطقة لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحية، داعياً السائحين وزوار المنطقة الذين لديهم ملاحظات على مختلف المنشآت السياحية وخدماتها إلى ضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة؛ ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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