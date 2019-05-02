إخلاء طرف نظام فارس 1440 للمعلمين والمعلمات ومباشرة النقل الخارجي والداخلي

خطوات إخلاء طرف نظام فارس 1440 وتقديم طلب عبر موقع فارس للخدمات الذاتية للمعلمين والمعلمات ثم مباشرة النقل، لاستكمال إجراءات حركة النقل الداخلي والخارجي للعام 1439-1440، من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شؤون المعلمين من خدمات الموظف الذاتية على رابط نظام فارس الجديد، حيث تتسابق إدارات التعليم في الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي بغد ظهور مثيلتها للنقل الخارجي، قبل تفعيل خدمة تقدم طلب إخلاء الطرف في نظام فارس للموارد البشرية الجديد.

يضم نظام فارس 1440 الجديد العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي منها التعريف بالرتب وتقديم الإجازات بمختلف مسمياتها، وأيضاً خدمة تقديم طلب إخلاء طرف نظام فارس إلكترونيا من حساب المعلم أو المعلمة في الخدمة الذاتية، ومن خلال متابعة الشرخ التالي سنتعرف على كيفية تقديم طلب إخلاء الطرف للمعمل أو المعلمة المنقولين وفق نتائج حركة النقل 1440.

تقديم إخلاء طرف نظام فارس 1440

نبارك للمعلمين والمعلمات من تم شمولهم ضمن نتائج حركة النقل الداخلي والتي تعلن نتائجها خلال هذه الأوقات، بجانب المعلمين والمعلمات المنقولين على حركة النقل الخارجي، وللتعرف على كيفية تقديم إحلاء طرف نظام فارس 1440، يجب أولاً تسجيل الدخول على خدمات الموظف من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية من حساب المعلم أو المعلمة، ومرفق أدناة صورة توضح شرح خطوات إخلاء الطرف على نظام فارس.

نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية

شرح طريقة تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية من رابط نظام فارس الجديد، يمكن التعرف على بعض تفاصيله من موقع وزارة التعليم خاصة لمن ليس لدية حساب، أو فقد بيانات الدخول لسبب ما، وفور اعتماد إخلاء الطرف عقب تقديم الطلب ورفعه إلى قائد المدرسة، سيتم استقبال باقي الخطوات الخاصة بسلسة من الاعتمادات من مسئولي التعليم، ثم الدخول إلى خدمة مباشرة إخلاء الطرف الإلكترونية من نظام فارس.

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