شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف يشهد توقيع اتفاقية بين «البيئة» و«مؤسسة الري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

شهد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للري، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، مدير عام الفروع بالوزارة المهندس فايز بن جهيم الرويلي، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبد العزيز بن محمد الطويرب.

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وبارك أمير منطقة الجوف هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أنه من شأنها أن تسهم في المحافظة على المياه الجوفية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري، ونائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري والصرف عبد العزيز بن رشود الرشود.

وأوضح الطرفان أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على مصادر المياه الجوفية، واستخدام المياه المجددة وتوجيهها التوجيه الأمثل بمختلف الاستخدامات الزراعية ونحوها، وتهدف إلى التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، للاستفادة من المياه المجددة في برامج الري بالمنطقة، انطلاقًا من توجه الوزارة باستخدام المياه المجددة للمحافظة على مصادر المياه الجوفية.