شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مركزاً لمحو أمية قرى «مكة المكرمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

يستعد تعليم منطقة مكة المكرمة لتدشين الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع القرى بمكة المكرمة، في السادس من شهر شوال القادم في 26 مركزاً بمكة المكرمة.

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وتستهدف الحملة أكثر من 300 دارس ودارسة ويُشارك في تنفيذها 40 معلماً ومعلمة ورائد ورائدة نشاط، ومشرف ومشرفة إعلام، ومدير تنفيذي ومساعده وستكون مدة العمل 60 ليلة، حيث تبدأ من 4 شوال إلى 4 ذي الحجة 1440هـ.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي بما تحظى به الحملة من رعاية واهتمام من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي وجه الإدارات الحكومية والجهات الخيرية لتقديم ما تحتاجه الحملة من دعم، ومشاركة لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم، مثمناً تعاون الإدارات الحكومية والمؤسسات الخيرية في مشاركتها، وتجاوبها في تحقيق متطلبات نجاح الحملة، بما تقدمه من خدمات تحقق احتياجات الأهالي في محيط مراكز الحملة، داعياً الأهالي ممن يحتاجون خدمات الحملة إلى الالتحاق بمراكزها والاستفادة مما تقدمه من برامج مختلفة تستمر طيلة فترة الصيف، ويقوم عليها فريق عمل مؤهل في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة خالد الحارثي أن هذه الحملات، تهدف إلى تعريف الأميين بأحكام الدين وقراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، وتنمية الانتماء للوطن في نفوس الدارسين وتعليمهم أحكام الدين الإسلامي الصحيح وتدريبهم على قراءة وتلاوة القرآن القراءة الصحيحة المجودة ونشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية موضحاً أن خدمات الحملة تشمل المجتمع المحيط بكل مركز من مراكز هذه الحملات لتشمل الرعاية الصحية والتوعوية والخدمات الزراعية والبيطرية والاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمنطقة من الإدارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لافتا إلى أن الحملات تستهدف الأهالي في المراكز التي تشملها الحملة وهي الخرقاء وحي الرياض والخضراء والشعيبة وملكان والملحاء ووادي نعمان وعرعر والكر والكباكبة والخيوط ودفاق مبيناً أن الخريج من هذه المراكز سيمنح شهادة معتمدة ومكافأة مالية قدرها 1000