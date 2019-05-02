مركز الحوار الوطني يستلهم تجارب وخبرات الفنانين السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم لقاء بعنوان "حوار الفنون"، والذي يستمر لأربعة أيام، ويشارك فيه نخبة من الفنانين السعوديين من مختلف أرجاء المملكة، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل على إدخال الفنون ضمن استراتيجية المركز الجديدة ليكون أحد المراكز الحاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وإيجاد صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة والفن إلى عنصر رئيس للتواصل بين الناس تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وقدم شكره لرئيسة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" الدكتورة منال الرويشد، والفنانة التشكيلية أسماء الدخيل على الجهود التي بذلتاها لتنظيم هذا الملتقى.
وسيشهد اللقاء نقاشا مفتوحا يشارك فيه نخبة من الفنانين السعوديين من مختلف أرجاء المملكة، يستعرضون خلاله وجهات النظر لتبادل الخبرات الفنية، حيث سيقدم كل فنان عملا فنيا يعكس هوية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع، تحقيقا للوحدة الوطنية، وحماية للنسيج المجتمعي.
ويأتي اللقاء تماشيا مع أهداف المركز لنشر ثقافة الحوار والتواصل، واحتضانا للإبداع والفن المحلي، وسعيا من المركز لدعم المجتمع الفني والثقافي في المملكة ومن مختلف المناطق، وإضافة قيمة وبصمة في مجال الأعمال الفنية في المملكة من خلال إنتاج أعمال تبرز أهمية الفن في نشر ثقافة الحوار والتواصل.
ويهدف اللقاء لتبادل الخبرات بين الفنانين السعوديين بأساليبهم المتنوعة لتتجاوز حدود المسافة بين مناطق المملكة المترامية الأطراف، إضافة لتزيين مبنى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من الداخل بأعمال فنية للفنانين المشاركين بشكل يسهم في تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي.
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