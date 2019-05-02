إضاءة شوارع مدركة بـ LED

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استبدلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية مدركة الفرعية إنارة بعض الشوارع الرئيسة بلمبات LED. وأوضح رئيس البلدية الدكتور ريان الصعب أنه تم استبدال 420 عامود إنارة بارتفاع 12 مترا و1162 فانوس ليد بقدرة 249 واط و16 لوحة توزيع بقدرة 200 أمبير، مبينا أن العمل جار على تغيير جميع الشوارع التي تخدم نطاق البلدية لتكون جاهزة خلال شهر رمضان المبارك.



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