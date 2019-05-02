بالفيديو.. افتتاح مطعم "القذافي" في إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة روسيا اليوم افتتح مؤخرا مطعم إسرائيلي في تل أبيب، يحمل اسم وصورة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. Advertisements وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لافتتاح المطعم الذي تزامن مع الاحتفال بعيد المساخر اليهودي. ويتخصص المطعم الذي يحمل اسم القذافي في تقديم فطائر "البوريك" (فطائر مقلية ومحشوة بالبيض واللحم)، وغيرها من الفطائر.

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