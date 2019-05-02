عبداللطيف آل الشيخ يدعو الأئمة والمؤذنين لخفض مستوى مكبرات الصوت بالمساجد (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الأئمة والمؤذنين بالمساجد للاعتدال في ضبط مستوى مكبرات الصوت بالمساجد سواء للأذان أو إقامة الصلاة.
وشدد آل الشيخ على ضرورة الحرص على عدم التشويش على المساجد القريبة وجيران المسجد بالصوت المرتفع، مضيفاً وفقاً لصحيفة "اليوم": "يجب ألاّ تتحول مكبرات من كونها وسيلة دعوة للخير إلى وسيلة لإزعاج المجاورين للمساجد".
وقال إنه تلقى اتصالات من عدد من الذين يسكنون بجوار المساجد اشتكوا خلالها من ارتفاع الأصوات، وأنها وصلت إلى درجة التسبب بالأذى لهم ولأطفالهم ولكبار السن بالمنازل.
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وأكد وزير الشؤون الإسلامية ثقته بأن الأئمة والمؤذنين سيكونون على قدر المسؤولية ويلتزموا بعدم رفع صوت المكبرات فوق المستوى الطبيعي والمألوف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.