، أمير الجوف يبحث افتتاح فرع لمعهد الإدارة العامة ،

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استقبل أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاستقبال، نوه الأمير فيصل بن نواف، بالدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للخدمة المدنية وبرامجها للتنمية البشرية في المملكة.
وأكد حاجة منطقة الجوف لإنشاء معهد الإدارة العامة، لخدمة المنطقة والمناطق الشمالية من المملكة، وإقامة دورات للموظفين لتطوير أداء عملهم وتأهيلهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، ووضع خطط تسهم في تطوير القوى البشرية وإعادة تأهيلها وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني 2020.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية, إن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الحكومية ومنحها الصلاحيات مثل الاستقطاب والترقيات، وإعطائها مرونة في معالجة بعض الأمور حسب المتطلبات والاحتياج الفعلي.
وأشاد بالجهود المبذولة من أمير منطقة الجوف، لتطوير الخدمات، وحرصه على العمل المشترك مع الوزارة لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية وتحقيق طموحات موظفي الخدمة المدنية.
حضر الاستقبال، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة، الدكتور أحمد بن محمد السناني.
أمير الجوف يبحث افتتاح فرع لمعهد الإدارة العامةعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-05-02
استقبل أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاستقبال، نوه الأمير فيصل بن نواف، بالدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للخدمة المدنية وبرامجها للتنمية البشرية في المملكة.
وأكد حاجة منطقة الجوف لإنشاء معهد الإدارة العامة، لخدمة المنطقة والمناطق الشمالية من المملكة، وإقامة دورات للموظفين لتطوير أداء عملهم وتأهيلهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، ووضع خطط تسهم في تطوير القوى البشرية وإعادة تأهيلها وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني 2020.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية, إن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الحكومية ومنحها الصلاحيات مثل الاستقطاب والترقيات، وإعطائها مرونة في معالجة بعض الأمور حسب المتطلبات والاحتياج الفعلي.
وأشاد بالجهود المبذولة من أمير منطقة الجوف، لتطوير الخدمات، وحرصه على العمل المشترك مع الوزارة لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية وتحقيق طموحات موظفي الخدمة المدنية.
حضر الاستقبال، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة، الدكتور أحمد بن محمد السناني.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
05:35 PM
خلال استقباله وزير الخدمة المدنية
استقبل أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاستقبال، نوه الأمير فيصل بن نواف، بالدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للخدمة المدنية وبرامجها للتنمية البشرية في المملكة.
وأكد حاجة منطقة الجوف لإنشاء معهد الإدارة العامة، لخدمة المنطقة والمناطق الشمالية من المملكة، وإقامة دورات للموظفين لتطوير أداء عملهم وتأهيلهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، ووضع خطط تسهم في تطوير القوى البشرية وإعادة تأهيلها وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني 2020.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية, إن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الحكومية ومنحها الصلاحيات مثل الاستقطاب والترقيات، وإعطائها مرونة في معالجة بعض الأمور حسب المتطلبات والاحتياج الفعلي.
وأشاد بالجهود المبذولة من أمير منطقة الجوف، لتطوير الخدمات، وحرصه على العمل المشترك مع الوزارة لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية وتحقيق طموحات موظفي الخدمة المدنية.
حضر الاستقبال، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة، الدكتور أحمد بن محمد السناني.
، أمير الجوف يبحث افتتاح فرع لمعهد الإدارة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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