- 1/2
- 2/2
أكّد وفد الملحقية الثقافية السعودية على حرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إنجاز برنامج "خبرات" وتطويره والاستفادة من مخرجاته بما يتلاءم مع الواقع التعليمي في السعودية، مشيراً إلى أنّ برنامج خبرات في نسخته الثالثة يهدف إلى نقل التجارب الإيجابية لنظام التعليم الأسترالي التي يمكن الاستفادة منها في البيئة التعليمية والتربوية في المملكة.
جاءَ ذلك في الاجتماع الأول لوفد الملحقية بعضوية كل من المشرف العام على برنامج خبرات الأستاذ عبدالله المقبل ود. غسان علوان بمتدربي ومتدربات برنامج خبرات في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية والذين نقلوا عبره تحيات الملحق الثقافي السعودي في دولة أستراليا الدكتور هشام خداوردي لجميع متدربي ومتدربات خبرات في نسخته الثالثة في مختلف المدن الأسترالية.
وأوضح المقبل أن برنامج "خبرات" يشهد في كل عام تطورات وتغييرات تسهم في تطويره بناءً على ما يردنا من ملاحظات من متدربي البرنامج ذاته من المعلمين والمعلمات، كما أن مرحلة المعايشة التي يقضيها المتدربون في المدارس الحكومية في مختلف الدول تعتبر هي حجر الأساس في البرنامج والمرحلة العملية التي من المفترض أن تتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.
إلى هذا استمع الوفد إلى ملاحظات وطلبات متدربي خبرات وأكدوا على إكمال جميع المتطلبات اللازمة للبدء في البرنامج، بما في ذلك إجراءات التسجيل في موقع "سفير" وإضافة المرافقين، بالإضافة إلى البدء في صرف المكافآت مع "الفروقات" خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من التسجيل في موقع "سفير".
وأشار الوفد إلى ضرورة التزام المتدربين بالأنظمة والقوانين الأسترالية والحرص على تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة.
"ملحقية أستراليا" تؤكد حرص وزير التعليم على إنجاز وتطوير "خبرات"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
أكّد وفد الملحقية الثقافية السعودية على حرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إنجاز برنامج "خبرات" وتطويره والاستفادة من مخرجاته بما يتلاءم مع الواقع التعليمي في السعودية، مشيراً إلى أنّ برنامج خبرات في نسخته الثالثة يهدف إلى نقل التجارب الإيجابية لنظام التعليم الأسترالي التي يمكن الاستفادة منها في البيئة التعليمية والتربوية في المملكة.
جاءَ ذلك في الاجتماع الأول لوفد الملحقية بعضوية كل من المشرف العام على برنامج خبرات الأستاذ عبدالله المقبل ود. غسان علوان بمتدربي ومتدربات برنامج خبرات في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية والذين نقلوا عبره تحيات الملحق الثقافي السعودي في دولة أستراليا الدكتور هشام خداوردي لجميع متدربي ومتدربات خبرات في نسخته الثالثة في مختلف المدن الأسترالية.
وأوضح المقبل أن برنامج "خبرات" يشهد في كل عام تطورات وتغييرات تسهم في تطويره بناءً على ما يردنا من ملاحظات من متدربي البرنامج ذاته من المعلمين والمعلمات، كما أن مرحلة المعايشة التي يقضيها المتدربون في المدارس الحكومية في مختلف الدول تعتبر هي حجر الأساس في البرنامج والمرحلة العملية التي من المفترض أن تتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.
إلى هذا استمع الوفد إلى ملاحظات وطلبات متدربي خبرات وأكدوا على إكمال جميع المتطلبات اللازمة للبدء في البرنامج، بما في ذلك إجراءات التسجيل في موقع "سفير" وإضافة المرافقين، بالإضافة إلى البدء في صرف المكافآت مع "الفروقات" خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من التسجيل في موقع "سفير".
وأشار الوفد إلى ضرورة التزام المتدربين بالأنظمة والقوانين الأسترالية والحرص على تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
05:28 PM
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
05:41 PM
خلال اجتماع وفدها بمتدربي ومتدربات البرنامج
أكّد وفد الملحقية الثقافية السعودية على حرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إنجاز برنامج "خبرات" وتطويره والاستفادة من مخرجاته بما يتلاءم مع الواقع التعليمي في السعودية، مشيراً إلى أنّ برنامج خبرات في نسخته الثالثة يهدف إلى نقل التجارب الإيجابية لنظام التعليم الأسترالي التي يمكن الاستفادة منها في البيئة التعليمية والتربوية في المملكة.
جاءَ ذلك في الاجتماع الأول لوفد الملحقية بعضوية كل من المشرف العام على برنامج خبرات الأستاذ عبدالله المقبل ود. غسان علوان بمتدربي ومتدربات برنامج خبرات في جامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية والذين نقلوا عبره تحيات الملحق الثقافي السعودي في دولة أستراليا الدكتور هشام خداوردي لجميع متدربي ومتدربات خبرات في نسخته الثالثة في مختلف المدن الأسترالية.
وأوضح المقبل أن برنامج "خبرات" يشهد في كل عام تطورات وتغييرات تسهم في تطويره بناءً على ما يردنا من ملاحظات من متدربي البرنامج ذاته من المعلمين والمعلمات، كما أن مرحلة المعايشة التي يقضيها المتدربون في المدارس الحكومية في مختلف الدول تعتبر هي حجر الأساس في البرنامج والمرحلة العملية التي من المفترض أن تتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن.
إلى هذا استمع الوفد إلى ملاحظات وطلبات متدربي خبرات وأكدوا على إكمال جميع المتطلبات اللازمة للبدء في البرنامج، بما في ذلك إجراءات التسجيل في موقع "سفير" وإضافة المرافقين، بالإضافة إلى البدء في صرف المكافآت مع "الفروقات" خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من التسجيل في موقع "سفير".
وأشار الوفد إلى ضرورة التزام المتدربين بالأنظمة والقوانين الأسترالية والحرص على تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة.
، "ملحقية أستراليا" تؤكد حرص وزير التعليم على إنجاز وتطوير "خبرات" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ملحقية أستراليا" تؤكد حرص وزير التعليم على إنجاز وتطوير "خبرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.