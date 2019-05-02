محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حياة مريض ستيني استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأوضح الكشف أن المريض يعاني من أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للمريض. وقرر الفريق الطبي إجراء إحالة المريض لقسم قسطرة القلب لإجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية للمريض، تضمنت تركيب دعامة للمريض في الشريان الأمامي الأيسر . وتكللت العملية بالنجاح وظهرت علامات التحسن على حالة المريض وتم تنويمه بقسم العناية المركزة لإكمال العلاج اللازم. قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض ستيني في بيشة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حياة مريض ستيني استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأوضح الكشف أن المريض يعاني من أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للمريض. وقرر الفريق الطبي إجراء إحالة المريض لقسم قسطرة القلب لإجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية للمريض، تضمنت تركيب دعامة للمريض في الشريان الأمامي الأيسر . وتكللت العملية بالنجاح وظهرت علامات التحسن على حالة المريض وتم تنويمه بقسم العناية المركزة لإكمال العلاج اللازم. Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 05:23 PM أجراها فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله أجراها فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حياة مريض ستيني استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأوضح الكشف أن المريض يعاني من أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للمريض. وقرر الفريق الطبي إجراء إحالة المريض لقسم قسطرة القلب لإجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية للمريض، تضمنت تركيب دعامة للمريض في الشريان الأمامي الأيسر . وتكللت العملية بالنجاح وظهرت علامات التحسن على حالة المريض وتم تنويمه بقسم العناية المركزة لإكمال العلاج اللازم. ، قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض ستيني في بيشة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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