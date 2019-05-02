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اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة نقل وتكليف 36 قائدًا ووكيلًا على مستوى المدارس الحكومية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.
ودعت الإدارة المكلفين إلى سرعة استلام العهد المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439هـ/ 1440هـ، وإكمال استعداد المدرسة للعام الدراسي القادم، بالتنسيق مع شعبة القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.
بالأسماء.. اعتماد نقل وتكليف ٣٦ وكيل وقائد مدرسة بالدوادميفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-02
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة نقل وتكليف 36 قائدًا ووكيلًا على مستوى المدارس الحكومية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.
ودعت الإدارة المكلفين إلى سرعة استلام العهد المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439هـ/ 1440هـ، وإكمال استعداد المدرسة للعام الدراسي القادم، بالتنسيق مع شعبة القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
05:22 PM
الحركة شملت مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة نقل وتكليف 36 قائدًا ووكيلًا على مستوى المدارس الحكومية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.
ودعت الإدارة المكلفين إلى سرعة استلام العهد المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439هـ/ 1440هـ، وإكمال استعداد المدرسة للعام الدراسي القادم، بالتنسيق مع شعبة القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.
، بالأسماء.. اعتماد نقل وتكليف ٣٦ وكيل وقائد مدرسة بالدوادمي ،
المصدر : الخليج 365
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