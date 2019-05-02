، بالأسماء.. اعتماد نقل وتكليف ٣٦ وكيل وقائد مدرسة بالدوادمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحركة شملت مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة نقل وتكليف 36 قائدًا ووكيلًا على مستوى المدارس الحكومية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.

ودعت الإدارة المكلفين إلى سرعة استلام العهد المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439هـ/ 1440هـ، وإكمال استعداد المدرسة للعام الدراسي القادم، بالتنسيق مع شعبة القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.