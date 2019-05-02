، قبل دخول رمضان "بر جازان": استدعاء إلكتروني لمستفيدي الجمعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية

حرصت جمعية البر الخيرية بجازان مع قرب شهر رمضان المبارك على تقديم الأعمال الخيرية بشكل يومي وتحقيقًا للرسالة الإنسانية المنوطة بها، على القيام بمجموعة من المبادرات والأنشطة التي تسهم في التكاتف الإنساني بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح رئيس الجمعية يحيى بن حسن عوض أن الجمعية استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك؛ الذي يمثل أحد المشروعات الموسمية للجمعية.

من جانبه أكد عام أمين الجمعية الشيخ محمد بن حسن علاوي، اهمية البرامج والدور الذي يقوم بالإشراف. ومن أبرز تلك البرامج الرمضانية: مشروع السلة الغذائية الرمضانية المخصصة لتناسب احتياجات الأسر المسجلة في الجمعية، مبينًا أن الجمعية تقدم خلال هذا الشهر مشروع هدية وكسوة العيد ، ومشروع زكاة الفطر.

وأضاف الشيخ علاوي أن الجمعية بحثت أوضاع آلاف الأسر وتلمست احتياجاتها الفعلية، لتقدم لهم جميع الخدمات، مشيراً إلى أن بر جازان سعت إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في مجالات عملها؛ ومن أهمها تحديث بيانات المستفيدين من خدماتها على الحدث الطرق الإلكترونية والتواصل مع المستفيدين، مما أسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها في وقت قياسي.

وبين علاوي أن جهود جمعية جازان لم تقف على خدمات مستفيدي الجمعية بمدينة جيزان؛ بل امتدت خدماتها لإيصال السلال الغذائية والمساعدات المالية وكفالة الأيتام لعدة جمعيات، ومن أبرزها جمعية محافظة فرسان والريث وجمعية العبادل التابع لمركز القصبة بمحافظة العارضة.