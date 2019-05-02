محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الجماهير الرياضية في التوافد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك لحضور المباراة النهائية على كأس الملك والتي ستجمع فريقي الاتحاد والتعاون مساء اليوم.

وجذبت "القرية التراثية" وهي الفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة الحضور، حيث فضل الجماهير حضور الفعاليات التي تشمل مناطق المملكة المختلفة، حيث يتم تقديم عدد من الأركان مثل ركن نجد والحجاز والقصيم والأحساء، بالإضافة إلى أركان أخرى تضم عددًا من الفعاليات للأطفال ومنطقة للرسم والتلوين. Advertisements

شاهد: الجماهير تتوافد على "الدرة".. والقرية التراثية تخطف الأنظار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 بدأت الجماهير الرياضية في التوافد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك لحضور المباراة النهائية على كأس الملك والتي ستجمع فريقي الاتحاد والتعاون مساء اليوم.

وجذبت "القرية التراثية" وهي الفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة الحضور، حيث فضل الجماهير حضور الفعاليات التي تشمل مناطق المملكة المختلفة، حيث يتم تقديم عدد من الأركان مثل ركن نجد والحجاز والقصيم والأحساء، بالإضافة إلى أركان أخرى تضم عددًا من الفعاليات للأطفال ومنطقة للرسم والتلوين. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 05:04 PM بدأت الجماهير الرياضية في التوافد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك لحضور المباراة النهائية على كأس الملك والتي ستجمع فريقي الاتحاد والتعاون مساء اليوم.

وجذبت "القرية التراثية" وهي الفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة الحضور، حيث فضل الجماهير حضور الفعاليات التي تشمل مناطق المملكة المختلفة، حيث يتم تقديم عدد من الأركان مثل ركن نجد والحجاز والقصيم والأحساء، بالإضافة إلى أركان أخرى تضم عددًا من الفعاليات للأطفال ومنطقة للرسم والتلوين.

، شاهد: الجماهير تتوافد على "الدرة".. والقرية التراثية تخطف الأنظار ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم