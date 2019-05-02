فيديو: ريم عبدالله تغار من نرمين والنشطاء يسخرون

اجتاح وسم "ريم عبد الله تغار من نرمين"، اليوم الخميس، مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بزعم تقليدها للفنانة السورية نرمين.

في سياق آخر، شاركت الفنانة ريم عبدالله، مقطع فيديو التقط لها أثناء خضوعها لعملية تجميل، وظهرت فيه وهي تستلقي على السرير في العيادة.

وظهرت العبد الله وهي تتحدث إلى الطبيبة فيما الأخيرة تقوم بغرز حقنة البوتوكس في بشرتها، وشعرت أثناء العملية ببعض الألم في العين منبهة الطبيبة إلى ذلك.

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وكشفت ريم أن طبيبة التجميل هي التي نصحتها بذلك، مشيرة إلى أنه أمر عادي وأن لا مشكلة فيه، وذكرت الآخيرة أنه عليها الانتظار لمدة 3 إلى 4 أيام لكي تحصل على النتيجة النهائية، مع الإشارة إلى أنه يُمنع على الممثلة إجراء أيّ تدليك للوجه.