بالصور.. المظلة الإنسانية لمركز الملك سلمان تغيث «فقراء 3 دول»

كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يُشكل مظلة إنسانية أنشأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوفير حياة آمنة لشعوب أجهدتها المعاناة؛ جهوده الإغاثية تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وكالة الأنباء السعودية قالت، اليوم الخميس، إن المركز وزع 1000 سلة غذائية رمضانية على العائلات الفلسطينية اللاجئة بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان؛ وذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تُنفذها المملكة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق اللجوء.

كما وزع المركز 850 سلة غذائية في مركز الفولة بولاية غرب كردفان السودانية يستفيد منها 4250 فردًا، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لتلبية الاحتياجات الغذائية للشعب السوداني الشقيق.

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في الوقت نفسه، دشن مركز الملك سلمان توزيع المنح وأدوات المهنة لـ100 من المستفيدات من مشروع تحسين سبل العيش في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر بمدينة المسيمير بمحافظة لحج اليمنية.

وصرَّح مدير المشروع هادي أحمد باجبير، بأن الدورات شملت مجالات الكوافير، وصناعة المعجنات، والخياطة والتفصيل، وصناعة البخور والعطور، وصناعة مشتقات الألبان، والإسعافات الأولية، فيما أشاد المدير العام لمديرية المسيمير حاميم محمد سعيد الحوشبي، بالدور الكبير الذي يقوم به المشروع في تنفيذ كثير من الأنشطة في المجالات التنموية المختلفة.

على صعيد متصل، التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ممثلي منظمة جامعة اللاجئين السويسرية «يونيريف»؛ وذلك بمقر المركز في الرياض؛ حيث استعرض جهود المملكة لمساعدة اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجيبوتي، واللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، ولاجئي الروهينجا في مختلف مناطق النزوح؛ حيث تقدم لهم مختلف المشروعات والبرامج، لا سيما في مجال التعليم، موضحًا أن مجموع اللاجئين (الزائرين) الذين تستضيفهم المملكة على أرضها يتخطى مليون لاجئ.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بينهما في مجال خدمة اللاجئين الذين يقطنون المخيمات، واللاجئين في المناطق العمرانية والمجتمعات المضيفة، وتوفير فرص التعليم الجامعي والتدريب المهني لهم، فيما أشاد الوفد الزائر بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز لدعم اللاجئين والنازحين في الدول المتضررة حول العالم.