«الأمر بالمعروف» تكمل استعدادتها لشهر رمضان

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الخميس، استعداداتها الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك، لجميع فروعها بمناطق المملكة، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأعدت الرئاسة خطط العمل الميدانية لتغطية العمل في جميع الميادين من الأسواق والمتنزهات والحدائق والأماكن العامة التي تشهد كثافة خلال هذا الموسم المبارك، كما شملت الخطط إقامة عددٍ من البرامج التوعوية والتوجيهية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في جميع فروع الرئاسة مع مراعاة أوقات الذروة في الأعمال الميدانية قيامًا من الرئاسة بدورها الميداني والتوجيهي في هذه المواسم.

ووجَّه الدكتور السند، وكالة الشؤون الميدانية والقضايا ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الميدانية، باعتماد الخطط ودعم العمل الميداني بما يحتاج من الكوادر البشرية خلال هذا الموسم.

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يأتي ذلك حرصًا من الرئاسة العامة على القيام بالعمل الميداني والتوعوي المناط بها للمساهمة مع الجهات المعنية في الحفاظ على الخصوصية الزمانية لهذا الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، دعت أمانة العاصمة المقدسة، القطاع الخاص، للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة، مما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين.

وأكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، أنَّ أمانة العاصمة المقدسة على استعداد تام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين التي تساعدهم لإقامة مشاريعهم الاستثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم في إقامة مشاريعهم الاستثمارية.

وأشار أمين العاصمة المقدسة، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت إشراف مباشر من الأمانات والبلديات وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم مع مراعاة توزيع نقاط الذبح في جميع أرجاء مكة المكرمة.