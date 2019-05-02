«إنسان» تودع 268 ألف ريال في حسابات المستفيدين بالأفلاج

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع محافظة الأفلاج، اليوم الخميس، مبلغ (268650) ريالًا، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية، والبالغ عددهم 896 مستفيدًا في المحافظة.

وشملت المبالغ المالية المودعة، الحسابات البنكية وكذلك تغذية بطاقات المواد الغذائية.

من جانبه، قدَّم مدير الجمعية بالأفلاج ناجي بن حمدان الرميح، الشكر لكل من دعم وبذل وقدم لمساعدة الأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يجعل ما قدَّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.

من جهةٍ أخرى، ترعى الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، الحفل التراثي للأسر المنتجة الذي تُنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، وفقًا لِمَا ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف: إنَّ الحفل يأتي انطلاقًا من توجه الجمعية لتفعيل رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والانتقال بالمستفيدين من البرامج الرعوية إلى التنموية والمنتجة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، وتمكينها من الإنتاج، وإيجاد فرص عمل لها.

وأوضح اليوسف، أنَّ الحفل سيتخلله فيلم وثائقي عن الجمعية، وكلمة لراعية الحفل، إضافة إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة واللوحات التراثية، وتكريم الأميرة سارة والداعمين للحفل التراثي، إضافةً إلى معرض مصاحب بمشاركة نحو 25 أسرة منتجة لعرض منتجاتها الوطنية المتنوعة.

وأشاد اليوسف بالدعم الذي تلقاه الجمعيات الخيرية والعمل الخيري والاجتماعي من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشيدًا بالمتابعة التي تلقاها جمعية (إنسان) من لدن رئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الذي يحرص على متابعة الجمعية وتوجيهه بالدعم والمساندة.

وقدم مدير عام جمعية (إنسان) باسمه ونيابة عن منسوبي وأيتام الجمعية الشكر والتقدير للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، على رعايتها وتشريفها للحفل الخيري، ودعمها المستمر لمشاريع كفالة الأيتام.