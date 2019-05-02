«مراقبة الأسواق» بالخبر تضبط موقعًا مخالفًا لتصنيع «السمبوسة»

أعلنت بلدية محافظة الخبر، اليوم الخميس، ضبط موقع مخالف تستخدمه عمالة وافدة في تجهيز مواد غذائية متدنية النظافة.

وقال الحساب الرسمي لبلدية المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إدارة مراقبة الأسواق تضبط موقعًا مخالفًا وشقة سكنية بحي الجسر تقطنها عمالة وافدة وسط تدنٍّ لمستوى النظافة تم تحويلها إلى معمل لتجهيز وتغليف عجائن السمبوسة بلغت كميتها أكثر من 2000 كيلو، حيث تم إتلافها وإغلاق الموقعين ومصادرة كافة المضبوطات وتطبيق الغرامة على المخالف».

وكانت بلدية المحافظة، قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنّ إدارة صحة البيئة تكثّف حملاتها الرقابية على المخابز مع قرب حلول شهر رمضان الكريم؛ وذلك لضمان توفُّر كافة الاشتراطات الصحية والضوابط اللازمة للمنشآت والشهادات الصحية للعاملين والنظافة العامة وصلاحية تواريخ الإنتاج وصحة التخزين.

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كما نفّذت بلدية الخبر أمس حملةً واسعةً لإزالة التعديات على عددٍ من الشوارع، استمرارًا لحملة إزالة التعديات التي تقوم بها البلدية بشكل دائم.

وصرَّح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنّ الحملة تهدف إلى إزالة جميع مخالفات التعديات؛ حيث تمّت الإزالة من سبعة مواقع تم خلالها فتح شوارع بأطوال تقارب نحو أربعة كيلو مترات، مشيرًا إلى أنّ مراقبي البلدية وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثيات أقامها محدثون حاولوا استغلال عددٍ من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأضاف أنّ المراقبين نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمَّ رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، فيما تمَّ توجيه آليات البلدية لبدء الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي والشوارع التي تم فتحها.