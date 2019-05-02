القيادة تهنئ «ناروهيتو» بتنصيبه إمبراطورًا لليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش.

وأعرب الملك المفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد- أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برقية تهنئة إلى الإمبراطور ناروهيتو، وأعرب خلالها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.

يذكر، أنه أعلن رسميًا في اليابان، أمس الأربعاء، عن اعتلاء الأمير ناروهيتو ولي العهد عرش البلاد، بعد يوم من تنازل والده عن العرش في أول تنازل يتم في البلاد خلال 200 سنة.

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش أول أمس الثلاثاء في مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب الياباني، وقال: إنه عمل من أجل السلام.