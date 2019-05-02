«هدف» يتيح خدمة الاتصال المرئي بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، خدمة الاتصال المرئي بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، كما أطلق حملة بعنوان «هل تبحث عن طاقات سعودية؟» لمساعدة أصحاب العمل على إعلان الفرص الوظيفية عبر بوابة (طاقات).

وتُمكن خدمة الاتصال المرئي، العملاء من ذوي الإعاقة السمعية، من تقديم استفساراتهم أو ملاحظاتهم أو حتى الشكوى أو التحقق من معرفة الطلب، كما تضمن كامل السرية لمحادثة العميل؛ وذلك انطلاقًا من حرص (هدف) على تعزيز التواصل وتقديم الخدمات والإجابة على استفسارات العملاء من الصم والضِّعَاف السمع.

وتأتي خدمة الاتصال المرئي امتدادًا لجهود الصندوق في خدمة وتمكين ذوي الإعاقة؛ حيث يدعم برنامج توظيف ذوي الإعاقة (توافق)، توظيف القوى العاملة من هذه الفئة للعمل في القطاع الخاص.

ويتم الاطلاع على خدمة الاتصال المرئي، بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع الصندوق الإلكتروني: www.hrdf.org.sa.

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أما حملة «هل تبحث عن طاقات سعودية؟» فتهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على إعلان وطرح الفرص الوظيفية الموجهة للباحثين والباحثات عن العمل من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات البوابة في مسارات دعم التأهيل والتدريب وتمكين القوى البشرية في سوق العمل.

وتتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة‏ https://www.taqat.sa/ أيضًا لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدف منشآتهم.

وتشمل بوابة (طاقات) مجموعة من الخدمات المتكاملة تتضمن آلياتها التسجيل، وإدارة السيرة الذاتية، وإدارة التقديم على الفرص الوظيفية، وإدارة الاستفادة من البرامج، وإدارة خدمات العملاء، وإدارة خدمات التدريب، وآليات المواءمة الإلكترونية، وإدارة قنوات التوظيف.

يذكر أن (طاقات) مبادرة وطنية أنشئت لتكون أكبر منصة لسوق العمل في المملكة، وتشتمل على أهم خدمات سوق العمل المرتبطة بالتدريب والتوظيف والتأهيل؛ حيث ترتكز رسالة (طاقات)، على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفاعلية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة.

كما توفر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى؛ وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مُجدِية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.