الأمير خالد بن سلمان يجري مباحثات مع نائب وزير الدفاع الكوري

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمعذر، أمس الأربعاء، نائب وزير الدفاع الكوري سو جو سوك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.