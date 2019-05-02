رسميًّا.. «الطيران المدني» تؤكد إعادة تشغيل مطار نجران مطلع رمضان

أكدت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، إعادة تشغيل مطار نجران ابتداءً من مطلع شهر رمضان المقبل، بعد اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة، موضحةً أنه سيتم تسيير رحلتين يوميًّا (إلى الرياض وجدة).

وقالت الهيئة -في بيانٍ لها اطلعت عليه «عاجل»- إن هذا القرار جاء بعد موافقة الجهات المختصة، وإجراء الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة لإعادة تشغيل المطار.

وأغلق مطار نجران مؤقتًا قبل أربع سنوات؛ نظرًا إلى ظروف المنطقة الراهنة، وتحوَّلت مسارات رحلاته إلى مطار أبها، وهو مطار إقليمي يبعد عن مدينة نجران نحو سبعة كيلومترات. وقد تأسس مطار نجران عام 1973، ويخدم جميع القرى والمحافظات التابعة لمنطقة نجران، ويوجد به مسجد وصالة لكبار الشخصيات وصالة مغادرة وقدوم وشحن جوي، ومكتب لتأجير السيارات في صالة القدوم.

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وأضاف البيان -الذي نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن الهيئة تثمن دور أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، وبذلهما كل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وتوفير سبل الراحة للمسافرين من مواطنين ومقيمين.

وكان نائب أمير نجران قد اعتمد، أمس الأربعاء، إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك.

ويشكِّل المطار أهمية قصوى وحاجة ماسة لأهالي نجران ومحافظاتها؛ نظرًا إلى مساحة المنطقة الشاسعة، ونسبة سكانها، وبُعدها عن المطارات المجاورة الأخرى. وقد رأت الجهات المعنية إعادة تشغيله تخفيفًا على المواطنين ومعاناتهم ومعاناة مرضاهم، خاصةً وقت الأزمات الصحية.