مؤسسة الحبوب تعلن عن مناقصة لشراء 480 ألف طن شعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد 840 ألف طن شعير علفي.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس -في بيان تم نشره عبر الموقع الإلكتروني- إن المناقصة الثانية للشعير العلفي، تتضمن التوريد خلال الفترة (يوليو-أغسطس 2019م) موزعة على 14 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح الفارس أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة لتغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وكانت مؤسسة الحبوب أعلنت في 20 مارس الماضي، أنها اشترت 730 ألف طن من الشعير خلال مناقصتها الأولى لعام 2019م، وأضافت أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 211.86 دولار للطن على أن يصل في مايو ويونيو المقبلين.

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وأنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد (730 ألف) طن من الشعير موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا) تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها خلال عام 2019م.

وقال محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إنه تمت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة بتجارة الحبوب ومؤهلة، تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة.

وتمت الترسية العروض على 6 شركات منها تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة. وتوزَّعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها (610 آلاف) طن، وشحنتين (120 ألف) طن للتوريد بموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي.

وأضاف الفارس أن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية.