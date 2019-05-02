إحباط تهريب 2.3 مليون سيجارة بجمارك الخفجي

أحبط جمرك الخفجي محاولة تهريب كمية من السجائر، بلغت 2,301,600 سيجارة، إذ عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة لمنفذ الخفجي، وذلك بقصد المرور عبر أراضي المملكة «ترانزيت». كما نجح رجال جمارك الخفجي في ضبط مركبة صغيرة مخبأ فيها أكثر من 76 ألف حبة مخدرات.



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