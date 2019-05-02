أمير القصيم يدشن أربعة مشاريع تقنية لرفع كفاءة أداء الإمارة



دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمجلس المنطقة بديوان الإمارة أربعة مشاريع تقنية، تهدف إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات بإمارة المنطقة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها، بحضور وكلاء إمارة المنطقة ومديري الجهات الحكومية والأمنية وعددٍ من القيادات النسائية. تطوير العمل الحكومي قدم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم على تدشينه المشاريع التقنية بإمارة المنطقة والتي تبدأ عملها الفعلي لتسير إمارة المنطقة بتوازن وتناغم نحو تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، الساعية إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس بنية تحتية تحقق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، مبيناً أن هذه المشاريع بدأت برؤية ثاقبة من قبل أمير منطقة القصيم عبر توقيع الاتفاقية التعاونية بين إمارة المنطقة ومجموعة الاتصالات السعودية ، مشيراً أن العجلة مستمرة في تحديث لتطوير الجانب التقني في إمارة المنطقة، وسيتم من خلالها تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية التي تشمل إنشاء إدارة متكاملة للأمن السيبراني، وتطوير شامل لمركز البيانات بمبنى الإمارة، وتطوير شبكة المعلومات بديوان الإمارة والمراكز التابعة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يحفظ على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجعل كل ما يقدمه أمير منطقة القصيم ونائبه لرفعة المنطقة وخدمة أهلها مباركاً دائماً. محتوى معلوماتي قدم مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة المنطقة المهندس يوسف الحربي، عرضاً عن آلية تنفيذ المشاريع المدشنة، اشتملت على مشرع المبنى الذكي الذي يهدف إلى تحويل ديوان الإمارة إلى مبنى ذكي من خلال محتوى معلوماتي إعلامي متجدد يتم التحكم به من خلال برامج وأدوات تحكم عالية الدقة، ومشروع مركز التحكم والسيطرة الذي يهدف إلى إيجاد مركز للعمليات المشتركة وإدارة متكاملة للأزمات والكوارث من خلال استخدام تقنيات نقل مباشر من مكان الحدث لصانع القرار، ومشروع مراقبة التعديات من خلال الأقمار الصناعية «عين الصقر»، ويهدف إلى مراقبة التعديات والمتابعة الدورية من خلال الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، ومشروع الهواتف الرقمية الذي يسعى إلى تطوير شامل للهاتف في ديوان الإمارة ومحافظات المنطقة وتحويلها إلى هواتف رقمية مع خفض التكلفة الشهرية للفواتير الصادرة. مشاريع تقنية عقب ذلك، دشن أمير منطقة القصيم أربعة مشاريع تقنية، ثم قُدّم عرض مرئي عن المشاريع التي دُشنت، وتهدف إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات بالمنطقة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها عبر شرح لوحات التحكم والقيادة والمهمات التي تقدمها التقنية الحديثة. وأكد أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه في هذا اليوم الذي يعتز به كل مسؤول لمواكبته تطور هذه البلاد المباركة في مجال التقنية، مبيناً أن هذا المجال هو من هموم العصر ومن لا يستطع أن يواكبه ويسخره لجميع آليات وإمكانيات العمل فسوف يفوته قطار جودة الأداء، وأشار سموه إلى أننا أمام تحدٍ كبير لتسخير هذه التقنية لخدمة المواطن وتطوير آلية العمل في كل مرفق من مرافق المنطقة خصوصاً في إمارتها التي أقول من هذا المكان إنها تعدت مهامها التقليدية وأصبحت مهام تنموية وعبر شتى المجالات، مؤكداً أهمية وصول كافة الخدمات إلى المواطن عبر التقنية في منزله ومواصلاته وأجهزته، مبيناً أن إمارة منطقة القصيم واكبت هذا العصر بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ وبمشاريع وتطلعات وزارة الداخلية التقنية المتنوعة، مقدماً شكره لوكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ولكافة وكلاء الإمارة ولكافة الزملاء في إدارة تقنية المعلومات بإدارة المهندس يوسف الحربي، مبيناً فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي قدم بالشراكة مع الاتصالات السعودية، مشيداً بدورها المحوري الكبير في تطوير هذه المشاريع في إمارة المنطقة، مؤكدا أن ما حققته إمارة المنطقة من جوائز في التقنية يدل على التفوق، مشيراً إلى أن من أكبر الجوائز هو وجود طاقات بشرية سعودية نعتز بها قفزت بالعمل النوعي والمهني من حال إلى أحوال، سائلاً المولى عز وجل أن نكون متعاونين في إنجاز ما نطمح إليه في هذه البلاد المباركة. وفي نهاية الحفل، تفقد أمير منطقة القصيم مشروع مركز التحكم والسيطرة، واطلع على الأعمال القائمة وطريقة إدارة المركز للأزمات والكوارث عبر استخدم تقنيات نقل مباشر من المواقع مباشرة.

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