أمير الرياض يفتتح ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ساحة العروض والاحتفالات الواقعة على الدائري الشرقي بين مخرجي 10 و11، والذي نفذته أمانة منطقة الرياض على مساحة تبلغ 135,517 مترا مربعا. علامة بارزة قال أمير الرياض في تصريحه لوسائل الإعلام: مشروع ساحة العروض والاحتفالات يعد من المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تأتي وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لتجعل من مدينة الرياض علامة بارزة بين مدن العالم وعواصمها، ووجود مثل هذه المشاريع سيحفز جهات كهيئة الترفيه ووزارة الثقافة وغيرهما للاستفادة منها وتنظيم الفعاليات المتميزة التي تليق بسكان مدينة الرياض وزوارها. وتابع سموه «مشروع بحجم ساحة العروض والاحتفالات سيوفر لسكّان مدينة الرياض وجهة ترفيهية من شأنها إسعادهم وتهيئة الظروف الملائمة ليقضوا أوقاتا ممتعة، ولا شك في أن مراحل الإنجاز لم تكن سهلة، فالمشروع درس ونفّذ بإتقان كغيره من المشروعات المتميزة، فقد اطلعنا كذلك على إنشاء وإعادة تأهيل 24 حديقة داخل الأحياء السكنية ليستفيد منها سكّان المدينة وتكون على مقربة من أماكن إقامتهم ليسهل الوصول إليها». وأضاف أمير الرياض «أشكر الزملاء في أمانة منطقة الرياض وفي مقدمتهم أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، على دورهم الذي قاموا به، ونشكر كذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما بذلوه من عطاءات، وهذا العمل تكاتفت فيه الجهود ليظهر بهذه الصورة المتميزة، والعاملون في الأمانة لديهم منهج واضح وسليم، ولهم دور كبير في خدمة وطنهم، ويمتلكون التأهيل المناسب الذي يمكنهم من إتقان الأعمال الموكلة إليهم». راحة وسلامة أعرب أمين منطقة الرياض عن شكره لأمير منطقة الرياض على تفضّله بافتتاح ساحة العروض والاحتفالات، مؤكدًا أن اهتمام سموّه يأتي امتدادًا لحرص القيادة الحكيمة على توفير أقصى درجات الراحة والسلامة للسكّان، مبينًا أن الأمانة تسير في مشروعاتها وفق التوجيهات الرشيدة التي تضع الإنسان في أعلى سلّم أولوياتها. كما تقدم أمين المنطقة بالشكر لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على متابعته الدؤوبة ودعمه المتواصل لإنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مبينًا أن مشروع ساحة العروض سيُسهم في توفير أماكن متخصصة لاحتضان كبرى الفعاليّات والمهرجانات الوطنية والترفيهية والاجتماعيّة والثقافية، إضافة إلى مساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة ضمن مستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدينة الرياض. مسرح مفتوح تشتمل ساحة العروض والاحتفالات على مسرح مفتوح لتقديم العروض الحية والفعاليات العامة بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع تتسع لـ2000 شخص، ومسرح عائلي مغلق يحتضن الفعاليات والأنشطة العائلية على مساحة 842 مترًا مربعًا، ويضم 230 مقعدًا، إضافة إلى مسرح للطفل تقام به أنشطة لتنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم بمساحة تبلغ 69 مترًا مربعًا يتسع لـ80 طفلاً. وتضم الساحة خيمة شعبية لإقامة الأنشطة الشعبية والتراثية بمساحة تبلغ 620 مترا مربعا، إضافة إلى مبانٍ ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الزوار على مساحة 2682 مترا مربعا، إلى جانب مطعم رئيسي بمساحة 750 مترًا مربعًا يتسع لـ242 شخصا، ومجمع للمطاعم والمقاهي يحتوي على 16 مطعمًا ومقهى وصالتي جلوس بمساحة إجمالية تبلغ 530 مترا مربعا، كما تتضمن ساحة العروض والاحتفالات ممرات مشاة بمساحة 51 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء على مساحة 21 ألف متر مربع، ومواقف للسيارات على مساحة 43 ألف متر مربع تتسع لـ800 مركبة.



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