تدشين البرنامج التفاعلي بأمارة مكة

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، البرنامج التفاعلي والصفحة الإلكترونية لإدارة المراجعة الداخلية بالإمارة. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن البرنامج الذي يأتي إطلاقه متزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية، ويهدف البرنامج إلى التوعية بالمراجعة الداخلية وأهميتها والسعي لنشر ثقافتها، لتؤدي رسالتها في دعم إدارات الإمارة والأقسام التابعة وفق أفضل الإجراءات والوسائل. وتعمل المراجعة الداخلية بإمارة منطقة مكة المكرمة على تطبيق مؤشرات الأداء بهدف تجويد العمل والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية وصولاً لتحقيق أهداف الإمارة التنموية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.



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