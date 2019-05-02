تتويج 2438 خريجا بالميدان لحماية الأرواح والممتلكات

نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مساء أمس، حفل تخريج دورة الدفاع المدني التأهيلية على أعمال الدفاع المدني، وذلك بمقر طوارئ الدفاع الدفاع المدني بالعوالي بمكة المكرمة. وقال العمرو «ندفع اليوم بأكثر من 2438 خريجًا سينضمون إلى زملائهم في الميدان، ويزاولون أعمال وجهود رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من كافة المهددات والمخاطر التي تهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات». وأضاف أن «أعمال الدفاع المدني عديدة ومتشعبة، وبالتالي فمن الأهمية إيجاد مشبهات تدريبية تحاكي الواقع، وتدريب رجال الدفاع المدني على كافة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد السلامة العامة، وشاهدنا اليوم عددا من الفرضيات لحرائق في منشآت ومصانع وأنفاق، إضافة إلى التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة، وكذلك الصعود إلى المنشآت والإنقاذ الجبلي وإنقاذ الطائرات والإنقاذ من العربات المعلقة في التلفريك، وما شابه هذه الحالات، فالفرضيات كانت متعددة ومتنوعة، وهذا يظهر مدى مهارة رجال الدفاع المدني، ونسبة التدريب الذي وصل إليه الخريجون والذين سيزاولون عملهم قريبا ضمن رجال الدفاع المدني الذين يعملون في كافة مراكز ووحدات الدفاع المدني بكافة مناطق ومحافظات المملكة». وأوضح العمرو أن «التطوع حاضر من خلال عددٍ من المتطوعين الذين يباشرون أعمالهم في موسمي رمضان والحج جنبا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني، وهناك لائحة وضحت المهام والمسؤوليات للمتطوعين والواجبات التي عليهم وما لهم من حقوق، ونحن في المديرية العامة للدفاع المدني مهتمون بالعمل التطوعي، وندعم هذا الجانب، وقد ساهم في موسم حج العام الماضي أكثر من 1600 متطوع من بينهم 850 متطوعة، وسيشاركون هذا العام». وقال مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير العميد دكتور ماضي ين حمود العتيبي إن «عدد الخريجين بلغ 2438 خريجًا تلقوا التأهيل العسكري والعديد من المهارات في الدورة التي بلغت مدتها 35 أسبوعًا، وبلغ إجمالي المتدربين خلال هذا العام بلغ 15181 متدربًا تلقوا تدريبهم داخل وخارج القطاع خلال عام كامل، إضافة إلى 325 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ عدد الدورات 370 دورة، وعدد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه 264 دراسًا». بعد ذلك، ثم ألقى الخريج نايف الشمري كلمة الخريجين أعرب فيها عن شكرهم وتقديرهم لراعي الحفل، معربا عن شعورهم بالسعادة في يوم تخرجهم لينضموا إلى زملائهم لخدمة الدين والمليك والوطن. واستعرض الخريجون عددًا من التطبيقات الميدانية التي تبرز المهارات التي يتحلى بها رجال الدفاع المدني منها تطبيقات قوات التحمل، وفرضيات حوادث الحرائق في محطات الوقود والأنفاق والمراكز الطبية متعددة الأدوار، وفرضية تسرب مواد كيماوية في مصنع. تلا ذلك، العرض العسكري، ثم أدى الخريجون القسم، وأعلنت نتيجة الخريجين وأسماء أوائل الطلبة.



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