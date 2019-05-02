السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يصدر قراراً بتعيين الدكتورة الرماح أميناً عاماً لجائزة "كفو" بالمنطقة



عرعر 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قراراً بتكليف الدكتورة تامره بنت يوسف الرماح أميناً عاماً لجائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو" .

مما يذكر أن جائزة "كفو" تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.

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16:49ت م

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