السعودية اليوم / قائد جديد لقوات الحلفاء في أوروبا



بروكسل 27 شعبان 1440 هـ الموافق 2 مايو 2019 م واس

أعلن حلف الناتو في بروكسل ان الجنرال تود د. وولترز، من سلاح الجو الأمريكي سيستلم مهامه رسميًا يوم غد كقائد أعلى للحلفاء في أوروبا.

ويشغل الجنرال وولترز حاليًا منصب قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا.

وقال الحلف : إن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ سيشرف عل تنصيب القائد الأطلسي الجديد في مقر قيادة الحلفاء في أوروبا قرب مدنية مونس جنوب بلجيكا.

ويخلف وولترز في منصبه الجديد للجنرال الأمريكي كورتيس إم. سكاباروتي.

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16:38ت م

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