السعودية اليوم / مُحافظ المجمعة يرعى الحفل التكريمي لجمعية الكشافة



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة , مساء أمس الحفل الذي أقامته جمعية الكشافة العربية

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الحفل نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سلمان الفهد ، وأمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومفوضي أمانة الجمعية .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه أوبريت ترحيبي وعرض لا برز الفعاليات ، ثم القى الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي كلمة أكد فيها حرص الجمعية على إقامة هذا الاحتفاء السنوي في إطار تقييمها المستمر لأعماله وبرامجها ، وكمحور رئيس من محاور الرعاية والاهتمام بجودة العمل ، وتحفيز الأداء ، وصقل روح التنافس بين قطاعات الجمعية لتحقيق التطلعات بما يتوافق وتطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير

ألقيت بعد ذلك كلمة شركاء النجاح ألقاها منصور القرشي من وزارة الحج والعمرة ، كما ألقى الرائد علي المزروع كلمة بالمناسبة ، وقصيدة شعرية القاها القائد الكشفي حمد العثمان، ثم اوبريت بالمناسبة .

وجرى خلال الاحتفاء منح مدير مكتب رابطة رواد كشافة المجمعة السابق عبدالله بن سعد المزروع – رحمه الله – القلادة الذهبية ، وتقليد الشارة الخشبية لعدداً من القيادات الكشفية ، بعد ذلك قام سمو محافظ المجمعة ونائب رئيس الجمعية بتسليم الأوسمة على المُكرمين .

// انتهى //

16:35ت م

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الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة , مساء أمس الحفل الذي أقامته جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمدينة جلاجل تكريماً للجهات الحكومية والأهلية من شركاء النجاح ، والقطاعات الكشفية المتميزة في البرامج والمشروعات المركزية للجمعية للعام 1439 – 1440هـ .وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الحفل نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سلمان الفهد ، وأمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومفوضي أمانة الجمعية .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه أوبريت ترحيبي وعرض لا برز الفعاليات ، ثم القى الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي كلمة أكد فيها حرص الجمعية على إقامة هذا الاحتفاء السنوي في إطار تقييمها المستمر لأعماله وبرامجها ، وكمحور رئيس من محاور الرعاية والاهتمام بجودة العمل ، وتحفيز الأداء ، وصقل روح التنافس بين قطاعات الجمعية لتحقيق التطلعات بما يتوافق وتطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بتقديم عمل متطور يسهم في بناء عجلة التنمية .ألقيت بعد ذلك كلمة شركاء النجاح ألقاها منصور القرشي من وزارة الحج والعمرة ، كما ألقى الرائد علي المزروع كلمة بالمناسبة ، وقصيدة شعرية القاها القائد الكشفي حمد العثمان، ثم اوبريت بالمناسبة .وجرى خلال الاحتفاء منح مدير مكتب رابطة رواد كشافة المجمعة السابق عبدالله بن سعد المزروع – رحمه الله – القلادة الذهبية ، وتقليد الشارة الخشبية لعدداً من القيادات الكشفية ، بعد ذلك قام سمو محافظ المجمعة ونائب رئيس الجمعية بتسليم الأوسمة على المُكرمين .// انتهى //16:35ت م0211

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