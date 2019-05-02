

الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من أن قيام النحال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل، أو قيامه بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعه للمستهلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام تربية النحل.

وأوضحت أن أبرز المخالفات تشمل قيام النحال بتغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء تزهير المحاصيل، أو قيامه بخلط أعسال مغشوشة بغرض بيعه للمستهلك ، واستخدام النحال المبيدات الكيمائية سواء المصرح بها أو غير المصرح بها في مكافحة أمراض وآفات النحل أثناء تزهير النباتات، بالإضافة إلى استخدام مبيدات كيمائية غير مصرح بها أو غير مسجلة بالوزارة، واستخدم أي مواد غير مرخصة في تغذية النحل مثل الأدوية بما فيها الفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن (عدا خميرة البيرة الجافة التي تستخدم في تركيب عجائن بروتينية للنحل).

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تشمل الإنذار والغرامة المالية بمبلغ 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يتم إلغاء الترخيص وتصريح النحال.

ووفقاً للنظام تتولى الوزارة الإشراف على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة وتهتم بتطويره، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وتستهدف الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة "الفاو"، 8 قطاعات لتنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة في المملكة ومن ضمنها تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنوياً إلى 7.500 طن سنوياً.

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16:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة": 11 مخالفة وعقوبة للغش في تغذية النحل وخالطي العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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