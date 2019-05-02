السعودية اليوم / اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم عسير



أبهـا 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441هــ .

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع، أن عدد المتقدمين للحركة بلغ 1895 متقدماً، وبلغ عدد المنقولين 791 معلماً بنسبة بلغت 41,74% ، فيما بلغ عدد المتقدمات 1803 متقدمة، وعدد المنقولات 722 معلمة، بنسبة 40,04% ، بينما وصلت النسبة الإجمالية للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات إلى 40،91%.

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16:21ت م

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