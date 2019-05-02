ثقافي / محافظ القريات يكرم الفائزين بجائزة التميز



القريات 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر

أقيم اليوم, حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز على مستوى الوزارة والمستوى المحلي لإدارة تعليم القريات, بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, وذلك بمقر بيت الطالب بالمحافظة.

وأكد الجاسر أهمية ومكانة التعليم والمعلم في بناء الوطن الغالي لاسيما وأن تعليم الأبناء وتربيتهم مهمة عظيمة, مشيداً بما تقدمه الدولة من رعاية واهتمام ودعم كبير لقطاع التعليم بالمملكة.

من جهته أوضح مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي, أن إدارة التعليم بالقريات تعمل على تحقيق الإعداد الصالح للمواطن السعودي وكمواطن مسؤول وفق رؤية المملكة, مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات بمناسبة نجاحهم وتفوقهم.

بدوره استعرض مدير مركز التميز عبدالله غثيان العنزي رحلة التميز بتعليم القريات والإنجازات التي تحققت في مجال التميز, ثم بدأ تكريم الفائزين بجائزة التميز على مستوى الوزارة والمستوى المحلي للإدارة هذا العام, تلاها استعراض نتائج بطولة دوري الطائرة لمنسوبي التعليم وسلم المحافظ الكأس والميداليات الذهبية والفضية للفرق الفائزة .

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16:21ت م

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