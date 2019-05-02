السعودية اليوم / إدارة مساجد الدوادمي تنهي استعدادها لاستقبال شهر رمضان



الدوادمي 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الدوادمي استعدادها لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي الشيخ سامي بن عبدالعزيز السليس, أن الإدارة قامت بتهيئة المساجد والجوامع في المحافظة والمراكز التابعة لها بما تحتاجه من مصاحف وأعمال صيانة ونظافة، ومنح تصاريح مشاريع إفطار صائم، وإقامة عدد من المحاضرات الدعوية والتوعوية لاستقبال شهر رمضان، وتعيين 49 إماماً ومؤذناً لمساجد وجوامع المحافظة

للإسهام في تعزيز رسالة المسجد السامية في نشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من التطرف والمحافظة على أمنه واستقراره.

كما تم التأكيد على مؤذني المساجد والجوامع بالالتزام بأن يكون الوقت بين أذاني صلاة المغرب وصلاة العشاء ساعتين والتقيد بمواعيد الآذان حسب تقويم أم القرى وتوجيه الأئمة والمؤذنين بفتح المساجد والجوامع طوال أيام شهر رمضان للعبادة، والتواجد خلال شهر رمضان المبارك والالتزام بالمسؤولية المناطة بهم.

// انتهى //

16:20ت م

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