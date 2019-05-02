السعودية اليوم / إغلاق 15 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية بمحافظة النعيرية



الدمام 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أغلقت بلدية محافظة النعيرية 15 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية خلال الجولات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمطابخ والبوفيهات بالمحافظة للتأكد من سلامتها قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية انتهت من استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان الكريم عبر تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت، والتأكيد على جميع الأقسام ذات العلاقة بالبلدية بتكثيف الجولات التفتيشية.

وأبان الرجباني أن البلدية نفذت خلال شهر شعبان 48 جولة ميدانية وزيارة 207 محلات ومنشآت متعلقة أنشتطها بالصحة العامة, كما جرى تحرير 92 مخالفة، وإنذار 120 محلاً واستبعاد 9 من العمالة، إضافة إلى مصادرة 230 كيلو غراماً من اللحوم و 268 لتراً من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة عبر مركز 940.

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16:20ت م

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