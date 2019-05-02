السعودية اليوم / بلدية أملج تواصل جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة



أملج 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة أملج اليوم، جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة، المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على طريق أملج - الوجه.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, أن البلدية قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع على مدخل المحافظة الشمالي.

وأفاد غبان أن البلدية أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

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16:20ت م

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