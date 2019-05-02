السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يقف على استعدادت استقبال شهر رمضان



رفحاء 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

وقف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي أمس, على جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والهجر التابعة لها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واطلّع العنزي خلال جولته على النشاطات الدعوية قُبيل وخلال الشهر الكريم، مؤكداً أن جميع الجهود المبذولة تحظى باهتمام من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وحرص ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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16:20ت م

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