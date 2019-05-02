السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تقيم حفل ختام أعمال الكلية للعام التدريبي الحالي



نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أقامت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوكالة الكلية للتدريب اليوم، حفل ختام أعمال الكلية للعام التدريبي 1439 / 1440 هـ، بحضور عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية, وعدد من أعضاء هيئة التدريب والإداريين.

وقدم خلال الحفل عرضاً مرئياً عن أعمال وإنجازات الكلية خلال العام التدريبي.

واستعرض عميد الكلية محمد بن علي الصقري خلال كلمة له الكفاءة التشغيلية ونتائج قياس رضى أعضاء هيئة التدريب والمتدربين، حاثاً الجميع على العمل لتحقيق نتائج أفضل في الأعوام التدريبة القادمة.

وأعرب عن شكره وتقديره لوكلاء الكلية ولأعضاء هيئة التدريب والإداريين ولمنسوبي الكلية كافة، والذين قدموا مبادرات وأعمال ومشاركات مميزة أسهمت وبشكل فعّال في تحقيق رسالة ورؤية الكلية خلال العام.

وفي ختام الحفل جرى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريب المتميزين خلال العام التدريبي.

// انتهى //

16:20ت م

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