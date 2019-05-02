

الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

اجتمع عدد من أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة، واللجنة المالية في مقر المجلس بالرياض اليوم, مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة بالصندوق الدولي تيم كالن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية والنظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة, والبحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

شارك في الاجتماع من لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد بن جمعة، والدكتورة نورة اليوسف، ومن اللجنة المالية إبراهيم المفلح، والدكتور سلطان آل فارح.

// انتهى //

16:15ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنتا الاقتصاد والمالية في مجلس الشورى تجتمعان ببعثة صندوق النقد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.