السعودية اليوم / اليونيسيف تدعو للوصول باللقاحات إلى كل طفل في الشرق الأوسط



جنيف 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أعلنت منظمة اليونيسيف تمكنها منذ مطلع العام الجاري من تلقيح أكثر من 34 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البلدان المتأثرة بالنزاعات والمستضيفة للاجئين، بما في ذلك العراق والأردن وليبيا وسوريا والسودان واليمن.

ودعت اليونيسيف في بيان لها مع انتهاء الأسبوع العالمي للتلقيح إلى اتخاذ إجراءات فورية للوصول إلى كل طفل باللقاحات المنقذة للحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعيش طفل من بين كل خمسة أطفال في بلد صراع أو في بلد متأثر بصراع, وعدم حصولهم على التطعيمات اللازمة يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة.

وشددت اليونيسيف على حق كل طفل في الصحة والرعاية الصحية، ويجب على جميع أطراف النزاعات بذل كل ما في وسعها لتسهيل وصول اللقاحات للأطفال, وضمان التطعيمات من خلال أنظمة وحملات روتينية، ووضع هذه الحملات كأولوية وطنية.

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16:14ت م

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